



Лейла из Дагестана не заселяет евреев

Красиво выставив свет, четко продумав речь, Лейла из Дагестана сообщила на весь мир, что у ее агентства 47 квартир, везде стоят камеры, и они не сдают жилье евреям. Особенно евреям из Израиля.



“Во всех квартирах имеются камеры. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры. Я проверю…”



Видео риэлтерского агентства стало вирусным в течение часа. Видимо Лейла все же немного подумала, потому что видео удалила. Однако, сеть помнит все.