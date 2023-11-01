Лейла из Дагестана не заселяет евреев
Красиво выставив свет, четко продумав речь, Лейла из Дагестана сообщила на весь мир, что у ее агентства 47 квартир, везде стоят камеры, и они не сдают жилье евреям. Особенно евреям из Израиля.
“Во всех квартирах имеются камеры. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры. Я проверю…”
Видео риэлтерского агентства стало вирусным в течение часа. Видимо Лейла все же немного подумала, потому что видео удалила. Однако, сеть помнит все.
«Мы не заселяем евреев», - дівчина Лейла, рієлтер з Дагестану, дуже якісно і красиво, зі спеціально виставленим світлом, записала ось таке звернення до своїх потенціальних клієнтів.— DanaElena.🇺🇦🇺🇦🇺🇦#war in Ukraine (@danielapruna2) October 31, 2023
💬 «Во всех квартирах имеются камеры. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в
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