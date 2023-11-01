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Лейла из Дагестана не заселяет евреев
01.11.2023 05:30 Катя Шульц

Лейла из Дагестана не заселяет евреев

Красиво выставив свет, четко продумав речь, Лейла из Дагестана сообщила на весь мир, что у ее агентства 47 квартир, везде стоят камеры, и они не сдают жилье евреям. Особенно евреям из Израиля.

“Во всех квартирах имеются камеры. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры. Я проверю…”

Видео риэлтерского агентства стало вирусным в течение часа. Видимо Лейла все же немного подумала, потому что видео удалила. Однако, сеть помнит все. 




 

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