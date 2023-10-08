



Легендарный командир спецназа убил 10 террористов и погиб

Полковник Рой Леви - один из погибших в ожесточенных боях с террористами, проникшими вчера на израильскую территорию из Газы.



Вчера утром, после полученных сообщений о присутствии террористов в кибуце Реим, в этот район было направлено подразделение спецназа Рав Мемадит, под командованием своего командира, полковника Роя Леви.



44-летний Рой, ведя свою группу за собой, проявил мужество и отвагу, и первым вступил в бой в кибуце Реим, чтобы спасти граждан, осажденных в своем доме. В этом бою было уничтожено десять террористов. Леви был убит в бою.



В своем славном военном прошлом Рой командовал спецназом Сайерет Голани в операции Облачный Столп и получил тяжелейшие ранения во время боя в Саджийя, когда противотанковая ракета попала в дом террористов, в который он вошел, и здание рухнуло на них. Позже, после периода реабилитации, он командовал батальоном "Хадас" в составе БАХАД-1. Его боевой дух и чувство миссии оказались сильнее всего, и Леви вернулся в Голани, на этот раз командовать элитным подразделением Эгоз.



Леви принимал участие в нейтрализации тоннелей Хизбаллы. Леви командовал центром огневой подготовки, а около двух с половиной месяцев назад приступил к исполнению обязанностей командира многопрофильного подразделения спецназа.