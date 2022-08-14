



Лапид: тому, кто навредит гражданам, бежать будет некуда

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме, совершенный прошлой ночью.

Напомним, что восемь человек получили ранения , двое из них - тяжелые. Утром, 14 августа, террорист сам сдался полиции.

Лапид провел сегодня оценку ситуации, в которой участвовали министр внутренней безопасности, комиссар полиции и командующим Иерусалимского округа.

Было отмечено, что напавший действовал в одиночку. Им является местный житель с судимостью.

"Вывод из этого события, как и из предыдущих, один: тому, кто навредит гражданам Израиля, бежать будет некуда. Мы выследим их и достанем повсюду. Мы с них спросим по всей строгости закона", - сказал Лапид.

По словам премьера, он поговорил с мэром Иерусалима, который продолжает подготовку города к праздничным мероприятиям.

"Иерусалим оживлен и полон туристов, поэтому мы продолжим его защищать. Район Иерусалима будет значительно укреплен, начиная с сегодняшнего вечера, чтобы предотвратить нападения. Я хочу подчеркнуть: Иерусалим, столица Израиля, безопасен, открыт, силен и гостеприимен как для туристов, так и для жителей", - добавил он.

Лапид пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.