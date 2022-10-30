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Лапид приказал усилить силы безопасности вокруг Хеврона
30.10.2022 07:10 Ольга Белозерова

Лапид приказал усилить силы безопасности вокруг Хеврона

Премьер-министр Израиля Яир Лапид отреагировал на теракт в Кирьят-Арбе. Во время оценки безопасности глава правительства распорядился усилить силы безопасности в этом районе и поддерживать готовность во всех секторах.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Террор нас не победит. Мы будем действовать твердой рукой против террористов и тех, кто отправил их. Я  разделяю скорбь семьи человека, который был убит в результате вчерашнего нападения. Нет слов, которые могли бы утешить их в это трудное время. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Мы используем все инструменты в нашем распоряжении, и мы не позволим терроризму поднять голову", - заявил Яир Лапид. 

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