



Лапид приказал усилить силы безопасности вокруг Хеврона

Премьер-министр Израиля Яир Лапид отреагировал на теракт в Кирьят-Арбе. Во время оценки безопасности глава правительства распорядился усилить силы безопасности в этом районе и поддерживать готовность во всех секторах.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Террор нас не победит. Мы будем действовать твердой рукой против террористов и тех, кто отправил их. Я разделяю скорбь семьи человека, который был убит в результате вчерашнего нападения. Нет слов, которые могли бы утешить их в это трудное время. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Мы используем все инструменты в нашем распоряжении, и мы не позволим терроризму поднять голову", - заявил Яир Лапид.