



Лапид посетил место попадания ракеты в жилой дом в город Реховоте

Этим утром, 12 мая, лидер парламентской оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") посетил место попадания ракеты в жилой дом в город Реховоте, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.



К поездке присоединились его соратники по партии, депутаты Кнессета Меир Коэн и Наор Шири, а также – Зоар Блюм, вице-мэр по вопросам образования.



"Я здесь, чтобы разделить горе семьи и горе города Реховот. Мы говорим нашим врагам: вам нас не запугать, не разъединить на части. Перед лицом исламского терроризма всё государство Израиль едино – оппозиция, коалиция. И мы будем бороться с ними до тех пор, пока они не поймут, что никакая террористическая организация нас не напугает", - твердо заявил Лапид.



Далее лидер оппозиции обратился к гражданам Израиля, призвав их неуклонно подчиняться указаниям Службы тыла: "Я хочу напомнить гражданам Израиля, что предоставленная нам защита, – это хорошая защита, но не идеальна. Слушайте инструкции, слушайте инструкции. Мы все будем продолжать работать, мы будем противостоять нашим врагам".

