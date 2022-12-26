



Лапид об операции ШАБАКа: Война с террористами продолжается

Уходящий премьер-министр Яир Лапид приветствовал работу ШАБАКа, который успешно предотвратил крупный теракт в Израиле.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



"После операции, длившейся несколько недель, удалось задержать ряд террористов из Иудеи и Самарии, которые вместе с террористами из Газы планировали крупный теракт. Наша война против террористической инфраструктуры и самих террористов продолжается изо дня в день, и Израиль будет продолжать делать это, демонстрируя нулевую терпимость к терроризму и позволяя израильским гражданам вести свою повседневную жизнь", - говорится в заявлении Лапида.