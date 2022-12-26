Новости » Арабо-израильский конфликт
Лапид об операции ШАБАКа: Война с террористами продолжается
26.12.2022 12:36 Ольга Белозерова

Лапид об операции ШАБАКа: Война с террористами продолжается

Уходящий премьер-министр Яир Лапид приветствовал работу ШАБАКа, который успешно предотвратил крупный теракт в Израиле.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

"После операции, длившейся несколько недель, удалось задержать ряд террористов из Иудеи и Самарии, которые вместе с террористами из Газы планировали крупный теракт. Наша война против террористической инфраструктуры и самих террористов продолжается изо дня в день, и Израиль будет продолжать делать это, демонстрируя нулевую терпимость к терроризму и позволяя израильским гражданам вести свою повседневную жизнь", - говорится в заявлении Лапида. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы