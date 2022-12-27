



Лапид о поимке террориста: "Мы его поймали, как и обещали"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил силы безопасности с захватом террориста, совершившего двойной теракт на въезде в Иерусалим.



Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.



"В результате разведывательной работы и тщательного расследования силы безопасности захватили террориста, осуществившего взрывы в Иерусалиме в прошлом месяце. Я внимательно следил за ходом расследования и был в курсе его деталей. Поздравляю ШАБАК, полицию, ЦАХАЛ и все силы безопасности с успешным завершением расследования, которое привело к захвату террориста.



Мы его поймали, как и обещали. Израиль доберётся до каждого террориста, который причинит вред его гражданам, и будет судить его по всей строгости закона.



Борьба с терроризмом продолжается постоянно. В ходе расследования был арестован ещё один подозреваемый. Он не причастен к этому теракту, но планировал совершить в столице другой. Так мы спасли жизни израильтян.



Мы продолжим бороться с терроризмом и привлекать к ответственности террористов и их пособников. Государство Израиль сделает всё, что в его силах, чтобы обеспечить безопасность своих граждан", - заявил Лапид.