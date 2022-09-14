



Лапид о перестрелке: "Участие офицера ПА выводит ситуацию на новый уровень"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид высказался о перестрелке в Самарии, в ходе которой погиб майор ЦАХАЛа Бар Фалах.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"От имени правительства и всего Государства Израиль мы склоняем головы в связи с гибелью майора Бара Фалаха, израильского героя, заместителя командира разведывательного подразделения бригады "Нахаль", который был убит прошлой ночью в столкновении с террористами. Он был убит, когда он и его солдаты героически противостояли террористам и нейтрализовали их. Мы выражаем наши соболезнования его родителям, его партнеру, его семье и его друзьям", - заявила Лапид.



Премьер-министр подчеркнул: "Один из убитых террористов был сотрудником разведки Палестинской автономии. Это выводит ситуацию на новый уровень. Мы без колебаний будем действовать в любом месте, где Палестинская автономия не поддерживает порядок. Армия обороны Израиля и ШАБАК готовы к любому сценарию, чтобы не дать терроризму поднять голову. Они готовы на всех фронтах вместе с израильской полицией. Израиль нанесет решительный удар по любому, кто попытается причинить ему вред".