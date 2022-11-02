



Лапид: "Мы продолжим пресекать терроризм"

Яир Лапид, пока еще действующий глава правительства, отреагировал на теракт, произошедший сегодня утром в Биньямин, на въезде в Бейт-Хорон.



"Силы безопасности активны и готовы к любому событию и любой попытке причинить вред гражданам Израиля. Мы продолжим активизировать оперативную деятельность по пресечению терактов. Желаю скорейшего выздоровления офицеру ЦАХАЛа, который мужественно сразился с террористом и нейтрализовал его, тем самым спасая человеческие жизни", - заявил Лапид.



