Лапид: "Мы продолжим пресекать терроризм"
Яир Лапид, пока еще действующий глава правительства, отреагировал на теракт, произошедший сегодня утром в Биньямин, на въезде в Бейт-Хорон.
"Силы безопасности активны и готовы к любому событию и любой попытке причинить вред гражданам Израиля. Мы продолжим активизировать оперативную деятельность по пресечению терактов. Желаю скорейшего выздоровления офицеру ЦАХАЛа, который мужественно сразился с террористом и нейтрализовал его, тем самым спасая человеческие жизни", - заявил Лапид.
פיגוע הדריסה החמור בבנימין הסתיים בניטרול המחבל. כוחות הבטחון פועלים ודרוכים לכל ארוע ולכל ניסיון לפגוע באזרחי ישראל. נמשיך ליזום פעילות מבצעית לסיכול ארועי טרור. אני שולח ברכת החלמה מהירה לקצין צה״ל שנאבק במחבל בגבורה וניטרל אותו, ובכך הציל חיי אדם.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 2, 2022