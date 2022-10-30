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Лапид: "Мы не позволим терроризму победить нас"
30.10.2022 12:09 Ольга Белозерова

Лапид: "Мы не позволим терроризму победить нас"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил глубокую скорбь в связи с убийством прошлой ночью медика из Кирьят-Арбы Ронена Ханания.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мое сердце разбито. Покойный Ронен Ханания был убит подлым террористом на глазах у своего сына. Нет слов, чтобы утешить скорбящих. Я разделяю горе семьи и посылаю поддержку от имени всегоа народ Израиля. Желаю полного выздоровления раненым. Аплодирую местному командиру и солдату, уничтожившему террориста. Мы не позволим терроризму победить нас. Мы будем действовать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами против тех, кто стремится навредить нас", - говорится в заявлении Лапида. 

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