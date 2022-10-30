



Лапид: мы будем действовать жестко против террора

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал сегодняшний автомобильный теракт на перекрестке Альмог возле Иерихона.

"Государство Израиль будет действовать жестко и бескомпромиссно против тех, кто пытается причинить нам вред", - сказал он.

По словам Лапида, Израиль будет решительно противостоять терроризму.

"Желаю скорейшего выздоровления солдатам ЦАХАЛа, пострадавшим в результате нападения в Наби-Муса. Жму руку полицейскому и гражданскому, которые были там и нейтрализовали подлого террориста. Вы спасли больше человеческих жизней, вы герои", - отметил Лапид.