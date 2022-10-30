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Лапид: мы будем действовать жестко против террора
30.10.2022 17:51 Алина Груднева

Лапид: мы будем действовать жестко против террора

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал сегодняшний автомобильный теракт на перекрестке Альмог возле Иерихона.

 
"Государство Израиль будет действовать жестко и бескомпромиссно против тех, кто пытается причинить нам вред", - сказал он. 
 
По словам Лапида, Израиль будет решительно противостоять терроризму. 
 
"Желаю скорейшего выздоровления солдатам ЦАХАЛа, пострадавшим в результате нападения в Наби-Муса. Жму руку полицейскому и гражданскому, которые были там и нейтрализовали подлого террориста. Вы спасли больше человеческих жизней, вы герои", - отметил Лапид.
 
Напомним, что в результате теракта пострадали пятеро солдат ЦАХАЛа. Террорист был застрелен.

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