



Лапид: "Действуем на всех фронтах, чтобы предотвратить террор"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел встречу с главой ШАБАКа Роненом Баром в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве.



После встречи Лапид заявил, что Израиль "действует на всех фронтах, чтобы предотвратить террор", особенно в Иудее и Самарии. Об этом сообщает Jerusalem Post.



По словам Лапида, такая деятельность необходима для защиты израильских граждан, чтобы они могли продолжать свою обычную жизнь.



Глава ШАБАКа Ронен Бар, в свою очередь проинформировал главу правительства о деятельности сил безопасности и сказал, что они должны оставаться в состоянии повышенной готовности.