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Лапид: "Действуем на всех фронтах, чтобы предотвратить террор"
29.09.2022 16:24 Ольга Белозерова

Лапид: "Действуем на всех фронтах, чтобы предотвратить террор"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел встречу с главой ШАБАКа Роненом Баром в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве.

После встречи Лапид заявил, что Израиль "действует на всех фронтах, чтобы предотвратить террор", особенно в Иудее и Самарии. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По словам Лапида, такая деятельность необходима для защиты израильских граждан, чтобы они могли продолжать свою обычную жизнь.

Глава ШАБАКа Ронен Бар, в свою очередь проинформировал главу правительства о деятельности сил безопасности и сказал, что они должны оставаться в состоянии повышенной готовности.

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