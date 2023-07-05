



Лагерь беженцев в Дженине в цифрах и причина поддержки террористов

С сентября 2022 года 19 террористов после совершения терактов бежали в лагерь беженцев в Дженине. Эти события иллюстрируют урок, извлеченный из происходящего в мухафазе Дженин: разрешение на работу и экономическое благосостояние могут уменьшить растущую силу Исламского джихада и ХАМАСа, но не предотвратить ее.



Сегодня около 13 000 палестинцев из Дженина работают в Израиле, и еще 1 300 - в близлежащих еврейских поселениях. В понедельник утром, через несколько часов после первого залпа операции ЦАХАЛа, около 2000 рабочих, как обычно, въехали в Израиль через близлежащий КПП Джалама, но это не уменьшило ожесточенной перестрелки между террористами "Исламского джихада" и ХАМАСа и силами ЦАХАЛа в лагере беженцев в Дженине.



По оценкам, в районе Дженина действуют сотни активистов "Исламского джихада", которые пользуются поддержкой 25% населения. В том же районе действуют десятки активистов ХАМАС, и их поддерживают 20% жителей Дженина. Основная причина, по которой лагерь беженцев в Дженине стал эпицентром регионального терроризма, заключается в уровне безработицы, составляющем 35% - почти в три раза выше, чем в среднем по всей Иудее и Самарии в 2022 году (13,1%).



Для сравнения, уровень безработицы в Газе, которая находится в гораздо худшей экономической ситуации, чем Иудея и Самария, составляет 45,3%.

