



ЛАГ присоединяется к борьбе против Израиля в Гааге

Лига арабских государств присоединилась к борьбе против Израиля в Гааге.



Генеральный секретарь ЛАГ направил соответствующее письмо в Международный уголовный суд.



По словам пресс-секретаря генсека Джамаля Рушди, лига присоединяется к требованиям вынести заключение о "нарушениях Израилем права палестинского народа на самоопределение".



ЛАГ требует от международного сообщества взять на себя ответственность за пресечение строительства поселений в Иудее и Самарии.



"Борьба в сфере международного права имеет большое значение для укрепления прав палестинцев, привлечения Израиля к юридической и моральной ответственности за его незаконные действия на оккупированных территориях", - цитируют его слова арабские СМИ.

