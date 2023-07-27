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ЛАГ присоединяется к борьбе против Израиля в Гааге
27.07.2023 18:29 Алина Груднева

ЛАГ присоединяется к борьбе против Израиля в Гааге

Лига арабских государств присоединилась к борьбе против Израиля в Гааге.

Генеральный секретарь ЛАГ направил соответствующее письмо в Международный уголовный суд.

По словам пресс-секретаря генсека Джамаля Рушди, лига присоединяется к требованиям вынести заключение о "нарушениях Израилем права палестинского народа на самоопределение".

ЛАГ требует от международного сообщества взять на себя ответственность за пресечение строительства поселений в Иудее и Самарии.

"Борьба в сфере международного права имеет большое значение для укрепления прав палестинцев, привлечения Израиля к юридической и моральной ответственности за его незаконные действия на оккупированных территориях", - цитируют его слова арабские СМИ.
 

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