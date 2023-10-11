



Кто такой Мохаммед Дейф? Человек, стоящий за атакой ХАМАС

Израиль называет разрушительную атаку ХАМАС на прошлой неделе "11 сентября". Тайный организатор нападения, палестинский боевик Мохаммед Дейф, называет его "Потопом Аль-Аксы".



Фраза, которую самый разыскиваемый в Израиле человек использовал в аудиозаписи, транслировавшейся в субботу, 7 октября, когда ХАМАС выпустил тысячи ракет из сектора Газа, означала, что нападение было расплатой за израильские рейды на иерусалимскую мечеть Аль-Акса.



По словам источника, близкого к ХАМАСу в Газе, именно в мае 2021 г., после рейда на третью святыню ислама, разгневавшего арабский и мусульманский мир, Дейф начал планировать операцию, в результате которой в Израиле погибло более 1000 человек.



"Толчком к этому послужили сцены и кадры, на которых Израиль штурмует мечеть Аль-Акса во время Рамадана, избивает верующих, нападает на них, вытаскивает из мечети пожилых и молодых людей", - сообщил источник. "Все это подогревает и разжигает гнев".



Штурм мечети, давно ставшей очагом насилия по вопросам суверенитета и религии в Иерусалиме, привел к началу 11-дневных боев между Израилем и ХАМАСом.



Спустя два с лишним года субботний штурм, ставший самой серьезной брешью в израильской обороне со времен арабо-израильского конфликта 1973 года, подтолкнул Израиль к объявлению войны и нанесению ответных ударов по Газе, в результате которых ко вторнику погибло более 850 человек.



Переживший семь покушений израильтян, последнее из которых произошло в 2021 г., Дейф редко выступает и никогда не появляется на публике, поэтому, когда в субботу телеканал ХАМАС объявил, что он собирается выступить, палестинцы поняли, что происходит что-то важное.



"Сегодня ярость Аль-Аксы, ярость нашего народа и нации взрывается. Наши моджахеды (бойцы), сегодня ваш день, чтобы заставить этого преступника понять, что его время закончилось", - заявил Дейф в записи.



Сохранилось всего три изображения Дейфа: один из них - в возрасте 20 лет, другой - в маске, и изображение его тени, которое было использовано при трансляции аудиозаписи.



Местонахождение Дейфа неизвестно, хотя, скорее всего, он находится в Газе в лабиринте туннелей под анклавом.



Источник в израильских службах безопасности сообщил, что Дейф принимал непосредственное участие в планировании и оперативных аспектах теракта.



Источник, близкий к ХАМАС, сообщил, что решение о подготовке атаки было принято совместно Дейфом, который командует "Бригадами Аль-Кассам" ХАМАС, и Йехией Синваром, лидером ХАМАС в Газе, но было ясно, кто был архитектором.



Есть два "мозга", но есть один организатор", - сказал источник, добавив, что информация об операции была известна лишь нескольким лидерам ХАМАС.