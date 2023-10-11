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Кто такой Мохаммед Дейф? Человек, стоящий за атакой ХАМАС
11.10.2023 09:31 Анатолий Кравченко

Кто такой Мохаммед Дейф? Человек, стоящий за атакой ХАМАС

Израиль называет разрушительную атаку ХАМАС на прошлой неделе "11 сентября". Тайный организатор нападения, палестинский боевик Мохаммед Дейф, называет его "Потопом Аль-Аксы".

Фраза, которую самый разыскиваемый в Израиле человек использовал в аудиозаписи, транслировавшейся в субботу, 7 октября, когда ХАМАС выпустил тысячи ракет из сектора Газа, означала, что нападение было расплатой за израильские рейды на иерусалимскую мечеть Аль-Акса.

По словам источника, близкого к ХАМАСу в Газе, именно в мае 2021 г., после рейда на третью святыню ислама, разгневавшего арабский и мусульманский мир, Дейф начал планировать операцию, в результате которой в Израиле погибло более 1000 человек.

"Толчком к этому послужили сцены и кадры, на которых Израиль штурмует мечеть Аль-Акса во время Рамадана, избивает верующих, нападает на них, вытаскивает из мечети пожилых и молодых людей", - сообщил источник. "Все это подогревает и разжигает гнев".

Штурм мечети, давно ставшей очагом насилия по вопросам суверенитета и религии в Иерусалиме, привел к началу 11-дневных боев между Израилем и ХАМАСом.

Спустя два с лишним года субботний штурм, ставший самой серьезной брешью в израильской обороне со времен арабо-израильского конфликта 1973 года, подтолкнул Израиль к объявлению войны и нанесению ответных ударов по Газе, в результате которых ко вторнику погибло более 850 человек.

Переживший семь покушений израильтян, последнее из которых произошло в 2021 г., Дейф редко выступает и никогда не появляется на публике, поэтому, когда в субботу телеканал ХАМАС объявил, что он собирается выступить, палестинцы поняли, что происходит что-то важное.

"Сегодня ярость Аль-Аксы, ярость нашего народа и нации взрывается. Наши моджахеды (бойцы), сегодня ваш день, чтобы заставить этого преступника понять, что его время закончилось", - заявил Дейф в записи.

Сохранилось всего три изображения Дейфа: один из них - в возрасте 20 лет, другой - в маске, и изображение его тени, которое было использовано при трансляции аудиозаписи.

Местонахождение Дейфа неизвестно, хотя, скорее всего, он находится в Газе в лабиринте туннелей под анклавом.

Источник в израильских службах безопасности сообщил, что Дейф принимал непосредственное участие в планировании и оперативных аспектах теракта.

Источник, близкий к ХАМАС, сообщил, что решение о подготовке атаки было принято совместно Дейфом, который командует "Бригадами Аль-Кассам" ХАМАС, и Йехией Синваром, лидером ХАМАС в Газе, но было ясно, кто был архитектором.

Есть два "мозга", но есть один организатор", - сказал источник, добавив, что информация об операции была известна лишь нескольким лидерам ХАМАС.

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