



Кто был ранен на перекрестке Мегиддо



Прошел день с тех пор, как вчера утром на перекрестке Мегиддо сработало взрывное устройство, а вопросов по-прежнему много.



В органах безопасности считают, что источником взрыва, от которого пострадал Шараф ад-Дин (21 год) из деревни Салем, является теракт националистического толка - но на публикацию подробностей наложен полный запрет.



Вчера в течение многих часов дороги в районе перекрестка Мегиддо были перекрыты для движения из-за прочесывания местности в связи с опасениями найти дополнительные взрывные устройства. Ад-Дин не имеет судимостей, и следственным органам, включая Службу общей безопасности, неизвестно о намерении причинить ему вред - факты, усиливающие подозрение в том, что нападение было совершено на националистической почве. Улики на месте происшествия указывают на то, что это действительно был теракт. По окончании прочесывания в этом районе не было обнаружено никаких дополнительных зарядов.