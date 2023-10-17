



КСИР открыто угрожает "стереть" Израиль с лица земли

Замкомандующего иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави открыто угрожает Израилю относительно боевых действий.



По его словам, операция ХАМАСа "Наводнение Аль-Акса", которая началась с кровавых зверств на юге Израиля, якобы разрушила мечту Еврейского Государства о нормализации отношений со странами региона.



"Грядет еще одна волна насилия, если сионисты не остановят атаки в Газе. "Ось сопротивления" продолжит действовать до тех пор, пока эта раковая опухоль не исчезнет с лица земли", - угрожает замглавы КСИР.