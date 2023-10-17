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КСИР открыто угрожает "стереть" Израиль с лица земли
17.10.2023 13:54 Алина Груднева

КСИР открыто угрожает "стереть" Израиль с лица земли

Замкомандующего иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави открыто угрожает Израилю относительно боевых действий.

По его словам, операция ХАМАСа "Наводнение Аль-Акса", которая началась с кровавых зверств на юге Израиля, якобы разрушила мечту Еврейского Государства о нормализации отношений со странами региона.

"Грядет еще одна волна насилия, если сионисты не остановят атаки в Газе. "Ось сопротивления" продолжит действовать до тех пор, пока эта раковая опухоль не исчезнет с лица земли", - угрожает замглавы КСИР.

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