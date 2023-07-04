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Крупные силы ЦАХАЛа введены в Дженин
04.07.2023 20:23 Аркадий Бочаровский

Крупные силы ЦАХАЛа введены в Дженин


Крупные силы ЦАХАЛа введены  в лагерь беженцев в Дженине.

По сообщениям из Дженина, в последние часы происходят интенсивные перестрелки и постоянное применение взрывных устройств

Корреспонденты 12-го канала говорят, что это -  "самые тяжелые бои с начала операции".

Палестинцы сообщают, что в ходе перестрелки были ранены 3 человека, и это после того, как ранее палестинское министерство здравоохранения сообщило о еще одном погибшем в Дженине - таким образом, число погибших возросло до 11.

По сообщениям в арабских социальных сетях, силы, действующие в Дженине, вошли в больницу Ибн Сина. 

Главный врач больницы сообщает, что “прямо перед больницей был нанесен воздушный удар, ранены пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

Силы безопасности обнаружили и конфисковали тысячи единиц оружия в лагере беженцев и в городе, а также допросили более 300 подозреваемых, 30 из которых были арестованы. 

Кроме того, были обнаружены и обезврежены 14 тайных квартир и штабов, а также 6 лабораторий по производству взрывчатых веществ. Конфискованы десятки килограммов химических материалов для изготовления взрывчатки, обнаружены 6 подземных шахт для хранения оружия.

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