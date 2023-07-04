



Крупные силы ЦАХАЛа введены в Дженин



Крупные силы ЦАХАЛа введены в лагерь беженцев в Дженине.



По сообщениям из Дженина, в последние часы происходят интенсивные перестрелки и постоянное применение взрывных устройств



Корреспонденты 12-го канала говорят, что это - "самые тяжелые бои с начала операции".



Палестинцы сообщают, что в ходе перестрелки были ранены 3 человека, и это после того, как ранее палестинское министерство здравоохранения сообщило о еще одном погибшем в Дженине - таким образом, число погибших возросло до 11.



По сообщениям в арабских социальных сетях, силы, действующие в Дженине, вошли в больницу Ибн Сина.



Главный врач больницы сообщает, что “прямо перед больницей был нанесен воздушный удар, ранены пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии.



Силы безопасности обнаружили и конфисковали тысячи единиц оружия в лагере беженцев и в городе, а также допросили более 300 подозреваемых, 30 из которых были арестованы.



Кроме того, были обнаружены и обезврежены 14 тайных квартир и штабов, а также 6 лабораторий по производству взрывчатых веществ. Конфискованы десятки килограммов химических материалов для изготовления взрывчатки, обнаружены 6 подземных шахт для хранения оружия.