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Кровавое нападение в Кфар-Акаб: арестован палестинец
01.01.2023 17:05 Алина Груднева

Кровавое нападение в Кфар-Акаб: арестован палестинец

В субботу, 31 декабря, в Кфар-Акаб полиция арестовала 33-летнего палестинца по подозрению в кровавом нападении, совершенном в 2018 году.

По данным Walla, убийце тогда удалось скрыться. Он сбежал в Иудею.

Его подозревают в жестоком убийстве, в ходе которого мужчине перерезали горло. 

С момента кровавой расправы подозреваемого не могли найти до тех пор, как вчера его не обнаружили в районе Хеврона. 

В воскресенье, 1 января, срок содержания подозреваемого под стражей продлили на три дня. Расследование продолжается.

 

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