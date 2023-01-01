



Кровавое нападение в Кфар-Акаб: арестован палестинец

В субботу, 31 декабря, в Кфар-Акаб полиция арестовала 33-летнего палестинца по подозрению в кровавом нападении, совершенном в 2018 году.



По данным Walla, убийце тогда удалось скрыться. Он сбежал в Иудею.



Его подозревают в жестоком убийстве, в ходе которого мужчине перерезали горло.



С момента кровавой расправы подозреваемого не могли найти до тех пор, как вчера его не обнаружили в районе Хеврона.



В воскресенье, 1 января, срок содержания подозреваемого под стражей продлили на три дня. Расследование продолжается.



