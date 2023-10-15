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Кронпринц Салман потребовал отменить блокаду Газы
15.10.2023 12:42 Алина Груднева

Кронпринц Салман потребовал отменить блокаду Газы

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман требует, чтобы Израиль прекратил блокаду Газы.

Такое заявление он сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Необходимо уважать международное гуманитарное право, включая снятие блокады с Газы", - сказал он.

Фактический правитель Саудовской Аравии добавил, что его страна отвергает "причинение вреда гражданскому населению Газы и разрушение инфраструктуры" в ходе операции ЦАХАЛа "Железные мечи".
 

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