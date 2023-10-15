



Кронпринц Салман потребовал отменить блокаду Газы

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман требует, чтобы Израиль прекратил блокаду Газы.



Такое заявление он сделал во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



"Необходимо уважать международное гуманитарное право, включая снятие блокады с Газы", - сказал он.



Фактический правитель Саудовской Аравии добавил, что его страна отвергает "причинение вреда гражданскому населению Газы и разрушение инфраструктуры" в ходе операции ЦАХАЛа "Железные мечи".

