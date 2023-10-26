



Кремль: наземная операция в Газе лишь усугубит гуманитарный кризис

В Кремле "бьют тревогу" из-за подготовки Израилем наземной операции в Газе для искоренения ХАМАСа.



По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это "лишь усугубит гуманитарный кризис, который и без того является очень серьезным".



По его словам, необходимо продолжать усилия по принятию "сбалансированной" резолюции в ООН по ситуации в Газе.



Что примечательно, накануне Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН об осуждении резни, которую устроили террористы ХАМАС 7 октября на юге Израиля.