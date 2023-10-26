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Кремль: наземная операция в Газе лишь усугубит гуманитарный кризис
26.10.2023 13:06 Алина Груднева

Кремль: наземная операция в Газе лишь усугубит гуманитарный кризис

В Кремле "бьют тревогу" из-за подготовки Израилем наземной операции в Газе для искоренения ХАМАСа.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это "лишь усугубит гуманитарный кризис, который и без того является очень серьезным".

По его словам, необходимо продолжать усилия по принятию "сбалансированной" резолюции в ООН по ситуации в Газе.

Что примечательно, накануне Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН об осуждении резни, которую устроили террористы ХАМАС 7 октября на юге Израиля.

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