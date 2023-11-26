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Красный Крест: третий этап освобождения заложников из Газы - по плану
26.11.2023 14:54 Алина Груднева

Красный Крест: третий этап освобождения заложников из Газы - по плану

В Красном Кресте опровергли информацию о том, что сегодня, 26 ноября, освобождение заложников, удерживаемых в Газе, может не состояться.

"Сделанное ранее заявление не соответствует реальности", - сказано в официальном заявлении.

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Уточняется, что продолжаются приготовления к третьему этапу освобождения заложников. 

"Однако при такой сложной и деликатной операции нет стопроцентной уверенности, что не возникнут осложнения", - добавили в Красном Кресте.

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