



Крах иллюзий. Цви Иехезкели о "черной субботе" и о том, чего нельзя допустить



Известный израильский арабист Цви Иехезкели вечером, 15 октября, выложил в сеть ежедневную сводку о ходе войны, в которой он разбирает вопрос "почему 7 октября рухнула концепция народа Израиля". В начале ролика он сказал: "Если мы не поймем, что пошло не так в этот Шаббат, мы не сможем понять, как двигаться дальше".



"Прежде всего, не стоит слушать, что говорит ХАМАС, потому что ХАМАС распространяет фейк-ньюс. Жители Газы понимают, что они находятся на грани гуманитарной катастрофы. Кроме того, важно смотреть, что происходит на северной границе, потому что, несмотря на присутствие американцев, их это не останавливает", - продолжил он.



Иехезкели говорит "Над нами господствовала концепция - точно такая же, как была перед Войной Судного дня, концепция, согласно которой мы действовали, мы были уверены в своих силах, а получилось наоборот", - добавил он. "Почему возникла эта концепция? 30 лет назад распался Советский Союз, упал "железный занавес", исчезла эта великая империя, сломали стену, и люди сказали: "Как прекрасно, нам не нужны ни религии, ни границы". После этого появился интернет, и родилась доктрина "конца истории", мир погрузился в иллюзии о том, что бороться больше не за что".



В этом духе начались соглашения в Осло, и появилась концепция, что "воевать больше не с кем"", - пояснил он. "Когда Арафата спросили: "Как вы могли подписать соглашение с евреями", он ответил: "Это было соглашение, которое Мухаммед заключил в начале эпохи ислама с жителями Мекки. Через два года, когда он окреп, он напал на них и всех вырезал".



"Тот, кто думал, что палестинцы прекратили джихад, ошибался. Они лишь озвучивают идеи мира, чтобы продвигать одну повестку дня - джихад", - утверждает он. "Нет никакой разницы между Палестинской автономией и ХАМАСом. Арафат и Абу Мазен выбрали путь переговоров, чтобы измотать нас разговорами о легитимности мира, потому что они понимают, что Запад, который хочет мира, может на нас давить. Мы пошли на мир, руководствуясь западными понятиями "уступки, уступки и прощения".



"В этом и заключается ошибка: в Газе нет оккупации, там организован самый страшный джихад, и причина этого в том, что это территория, на которой нас не было. В этом и заключается проблема западной концепции - уступать и рассчитывать на сдерживание в обмен на “тишину и спокойствие”, но посмотрите, что из этого вышло. Однажды один из представителей ХАМАСа сказал мне: "То, что мы используем против вас, - это не ракеты или теракты, а вы сами и ваша демократия".



"Это та же ошибка, которую мы совершили, когда к власти пришел сын Асада", - продолжил он. Мы говорили: "Офтальмолог, учившийся в Лондоне, разве он может убивать?", а посмотрите, сколько он убил - 800 тыс. человек. Мы говорили: "Яхья Синуар не может поставить всю Газу с ног на голову", а посмотрите, он это делает". И почему все это происходит - концепция. У нее - глубокие корни на Ближнем Востоке, в армии, в восприятии мира - и в том, как западный мир нас принуждает к невозможному".







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