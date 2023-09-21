



КПП "Эрез" останется закрытым

В четверг, 21 сентября, контрольно-пропускной пункт "Эрез" на границе с Газой останется закрытым.



Такое решение было принято по итогам оценки ситуации в сфере безопасности, которая состоялась накануне вечером.



Таким образом, рабочие из Газы вновь не смогут въехать в Израиль. Решение об открытии КПП "Эрез" будет приниматься во время новой оценки ситуации.



Контрольно-пропускной пункт был закрыт из-за Рош ха-Шана, чтобы избежать провокаций и уменьшить уровень угрозы терактов. Открыть его должны были еще 17 сентября. Этого не произошло из-за возобновившихся беспорядков вдоль забора безопасности, которые устраивают палестинцы.