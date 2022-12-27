



Короткая память ХАМАСа



Израильская газета Маарив пишет, что выявление террористической структуры, готовившей смертоносные атаки на территории Израиля и управлявшейся из Газы, может привести к серьезной и немедленной эскалации.



Прошло более полутора лет после операции “Страж Стен” в Газе. Несмотря на короткий и спорадический раунд насилия против "Исламского джихада", в ходе которого ХАМАС оставался в стороне и не вмешивался в конфликт, интересы обеих сторон привели, казалось, к самому спокойному периоду со времени размежевания.



Стремление совершить теракты, вербовка и обучение из Газы могут, однако, привести к немедленной эскалации. Согласно не вполне возможному сценарию, такая атака может привести к жертвам и разрушениям на территории Израиля или в Иудее и Самарии и повлечь за собой ответные действия Израиля против террористических целей в Газе. Израильское руководство должно четко дать понять, что смертоносная атака в Израиле приведет к тяжелым последствиям для Газы.



ХАМАС, прекрасно понимающий, что возобновление ракетных обстрелов из Газы приведет к военному ответу, в настоящее время предпочитает мир - который служит ему для восстановления и укрепления военного потенциала, пострадавшего в ходе операции Страж Стен.



Последний террористический заговор, сорванный и предотвращенный ШАБАКом, ниточки управления тянутся к “Комитетам сопротивления”, а не напрямую к ХАМАСу. Но, несмотря на это, в реальности, где эта организация неоспоримо контролирует Газу и предотвращает ракетные обстрелы со стороны других террористических организаций, можно предположить, что, по крайней мере, ХАМАС был осведомлен о происходящем.



Одно можно сказать наверняка - лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар и командующий военными силами Мухаммад Даф должны хорошо помнить, что теракт в Иудее и Самарии или Израиле обычно заканчивается очередным витком эскалации в секторе Газа.