



Король Иордании: Нужно создать палестинское государство со столицей в Иерусалиме

В воскресенье король Иордании Абдалла II призвал к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.



Призыв прозвучал в его речи на открытии второй сессии парламента 19-го созыва. Об этом сообщает Roya News.



“Ключевая роль, которую играет Иордания, по-прежнему сосредоточена на защите палестинского дела, которое мы всегда продолжаем поддерживать. Его можно решить только путем достижения справедливого и всеобъемлющего решения, которое начнется с прекращения израильской оккупации и создания независимого палестинского государства на границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме”, – говорится в заявлении короля Иордании.



“В соответствии с исторической ответственностью, которую мы добросовестно берем на себя, мы будем продолжать охранять исламские и христианские святыни Иерусалима под Хашимитской опекой”, – добавил Абдалла II.