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Король Иордании - Макрону: Мир должен действовать, чтобы остановить войну в Газе
25.10.2023 14:07 Катя Шульц

Король Иордании - Макрону: Мир должен действовать, чтобы остановить войну в Газе

Король Иордании Абдалла заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в своем дворце в Аммане, что “мир должен действовать, чтобы остановить войну в Газе”.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили усилия по прекращению насилия.

Король предупредил о продолжении войны,  что может привести к политическому взрыву в этом районе, и призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну и снял блокаду Газы.

Абдалла подчеркнул важность помощи, поступающей в Газу, и важность Франции в поддержке усилий по достижению мира на основе двух государств.

 

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