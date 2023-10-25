



Король Иордании - Макрону: Мир должен действовать, чтобы остановить войну в Газе

Король Иордании Абдалла заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в своем дворце в Аммане, что “мир должен действовать, чтобы остановить войну в Газе”.



В ходе встречи лидеры двух стран обсудили усилия по прекращению насилия.



Король предупредил о продолжении войны, что может привести к политическому взрыву в этом районе, и призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну и снял блокаду Газы.



Абдалла подчеркнул важность помощи, поступающей в Газу, и важность Франции в поддержке усилий по достижению мира на основе двух государств.



