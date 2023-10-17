



Корнийчук: ОП Зеленского не посылал запрос о визите в Израиль

Офис Президента Украины Владимира Зеленского не обращался к израильской администрации с просьбой о визите в Израиль. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Лучшего радио".



Стоит отметить, что с момента выхода новости об "отказе в визите" прошло уже более суток. И прокомментировать этот факт успели не только все СМИ Израиля и Украины, но и все ведущие политологи. И самое интересное: почему же правительство Израиля успело ответить: "сейчас не время"?



Напомним, президент Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС, сразу после которого он решительно выразил солидарность Израилю, заявив, что государство имеет беспрекословное право защищаться от атак палестинских террористов.



Эксперты отмечают, что Израиль и ранее не решался противостоять Москве, и сейчас не решился, отказав в визите главе украинского государства.