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Контртеррористическая операция в Иудее и Самарии: 12 арестов | Фото: ЦАХАЛ
03.10.2023 12:36 Алина Груднева

Контртеррористическая операция в Иудее и Самарии: 12 арестов

В ночь на 3 октября ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередную контртеррористическую операцию в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В общей сложности, за ночь в ходе рейдов были арестованы 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В ходе операции бойцы подверглись нападениям. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.

Пострадавших в рядах сил безопасности нет. Подозреваемых передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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