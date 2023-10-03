



Контртеррористическая операция в Иудее и Самарии: 12 арестов

В ночь на 3 октября ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередную контртеррористическую операцию в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



В общей сложности, за ночь в ходе рейдов были арестованы 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе операции бойцы подверглись нападениям. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.



Пострадавших в рядах сил безопасности нет. Подозреваемых передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

