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Контртеррористическая операция в Иудее и Самарии: 13 арестов за ночь
27.09.2023 08:22 Алина Груднева

Контртеррористическая операция в Иудее и Самарии: 13 арестов за ночь

В ночь на 27 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего за ночь были арестованы 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в том числе, в Калькилии, Тубасе и Шхеме, а также в ряде лагерей беженцев.

В Калькилии силы безопасности подверглись нападению. В них бросали камни, взрывчатку и запускали фейерверки. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.

В Тубасе было конфисковано оружие. В ходе операции произошла перестрелка с террористами.

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