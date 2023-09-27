



Контртеррористическая операция в Иудее и Самарии: 13 арестов за ночь

В ночь на 27 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего за ночь были арестованы 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в том числе, в Калькилии, Тубасе и Шхеме, а также в ряде лагерей беженцев.



В Калькилии силы безопасности подверглись нападению. В них бросали камни, взрывчатку и запускали фейерверки. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.



В Тубасе было конфисковано оружие. В ходе операции произошла перестрелка с террористами.