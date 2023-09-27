Контртеррористическая операция в Иудее и Самарии: 13 арестов за ночь
В ночь на 27 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего за ночь были арестованы 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в том числе, в Калькилии, Тубасе и Шхеме, а также в ряде лагерей беженцев.
В Калькилии силы безопасности подверглись нападению. В них бросали камни, взрывчатку и запускали фейерверки. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.
В Тубасе было конфисковано оружие. В ходе операции произошла перестрелка с террористами.
בכפר בית דקו ובעיר שכם חשודים יידו אבנים לעבר הכוח שהגיב באמצעים לפיזור הפגנות. בעיר טובאס הכוחות איתרו והחרימו שלושה כלי נשק וציוד צבאי, נשמעו קולות ירי במרחב. בכפר בית אומר איתרו והחרימו הכוחות שני כלי נשק מסוג קרלו >> pic.twitter.com/CfSns8U7S4— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 27, 2023