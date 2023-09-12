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Контртеррористическая операция: арестованы 16 подозреваемых
12.09.2023 11:30 Алина Груднева

Контртеррористическая операция: арестованы 16 подозреваемых

В ночь на 12 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее, Самарии и долине реки Иордан в рамках контртеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего за ночь было арестовано 16 разыскиваемых, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В ходе обысков были изъяты оружие и техника, предназначенная для ведения боевых действий.

В нескольких локациях силы безопасности подверглись нападению. Из забрасывали камнями и взрывными устройствами, в результате чего были применены средства для разгона беспорядков.
 
Пострадавших среди израильтян нет. Подозреваемые переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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