Контртеррористическая операция: арестованы 16 подозреваемых
В ночь на 12 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее, Самарии и долине реки Иордан в рамках контртеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего за ночь было арестовано 16 разыскиваемых, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В ходе обысков были изъяты оружие и техника, предназначенная для ведения боевых действий.
В нескольких локациях силы безопасности подверглись нападению. Из забрасывали камнями и взрывными устройствами, в результате чего были применены средства для разгона беспорядков.
Пострадавших среди израильтян нет. Подозреваемые переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 16 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 12, 2023
בכפרים דוחא ותקוע, בערים בית לחם וטול כרם ובמחנה הפליטים דהיישה עצרו הלוחמים 13 מבוקשים >> pic.twitter.com/0Kn4BWeiqA