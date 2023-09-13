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Контртеррористическая операция: 13 арестованных за ночь в Иудее и Самарии
13.09.2023 10:05 Алина Груднева

Контртеррористическая операция: 13 арестованных за ночь в Иудее и Самарии

В ночь на 13 сентября ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередную контртеррористическую операцию в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего за ночь были арестованы 13 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В Кабатии и Калькилии силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни, взрывчатку, бутылки с зажигательной смесью, а также запускали фейерверки. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Один военный джип получил незначительные повреждения.

Пострадавших среди израильтян нет. Задержанные были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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