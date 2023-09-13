



Контртеррористическая операция: 13 арестованных за ночь в Иудее и Самарии

В ночь на 13 сентября ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередную контртеррористическую операцию в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего за ночь были арестованы 13 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В Кабатии и Калькилии силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни, взрывчатку, бутылки с зажигательной смесью, а также запускали фейерверки. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Один военный джип получил незначительные повреждения.



Пострадавших среди израильтян нет. Задержанные были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

