



Контрабанда взрывчатки через Керем-Шалом осуществлялась под руководством ХАМАСа

Во время досмотра грузов на КПП Керем-Шалом 4 сентября 2023 г. инспекторы службы безопасности контрольно-пропускного пункта министерства обороны обнаружили в грузе одежды взрывчатку типа C4, а также 10 взрывных устройств.



После обнаружения взрывчатого вещества на КПП Керем-Шалом ШАБАК в сотрудничестве с другими службами безопасности провели углубленное расследование в отношении сторон, причастных к перевозке груза.



В ходе расследования инцидента выяснилось, что груз был отправлен транспортной компанией из Газы "Алькадасия", которая регулярно перевозит грузы через КПП Керем-Шалом.



Кроме того, была установлена причастность жителя сектора Газа по имени Ми Мансур, который имел отношение к отправке грузов на КПП.



Также было установлено, что к контрабанде взрывчатки причастны Арафат Натша, уроженец Хеврона, и Мохамед Абу Авад, уроженец Шхема, которые были депортированы в сектор Газа в рамках сделки по освобождению заключенных.



Источник в службе безопасности заявил: "Циничная эксплуатация боевиками ХАМАСа КПП для перевозки грузов из сектора Газа наносит прямой ущерб привычному укладу жизни жителей Газы и Израиля. Именно эти граждане платят тяжелую и непосредственную цену за закрытие КПП, связанный с этим экономический ущерб и ухудшение ситуации с выдачей разрешений на будущие грузы".