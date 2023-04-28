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Конфисковано много оружия: подробности рейда ЦАХАЛа в Дженине | Фото: ЦАХАЛ
28.04.2023 13:35 Алина Груднева

Конфисковано много оружия: подробности рейда ЦАХАЛа в Дженине

Днем, 28 апреля, ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели операцию в Дженине.

Информацию об этом подтверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно новым подробностям, в ходе рейда был задержан подозреваемый в причастности к террористической деятельности и торговле оружием.

"В ходе операции силы безопасности конфисковали большое количество оружия, запчастей для оружия и военной техники, а также боеприпасов", - сказано в сообщении.

Рейд проводился на основании разведданных ШАБАКа. Уточняется, что вооруженные палестинцы обстреляли силы безопасности и бросили в них взрывчатку. Был открыт ответный огонь. Зафиксировано попадание в стрелявших.
 

По данным ЦАХАЛа, ночью также был проведен рейд в зоне ответственности бригады Менаше. Там был задержан еще один подозреваемый в причастности к террористической деятельности. Силы безопасности подверглись нападению, в результате чего открыли ответный огонь.

Еще одного разыскиваемого задержали в Бир-Зейт недалеко от Рамаллы. Всех арестованных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди сил безопасности нет.
 

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