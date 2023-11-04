Концентраторы кислорода, используемые ХАМАСом, пытались ввести в Газу
На въезде в Газу в одной из фур были обнаружены несколько концентраторов кислорода, которые используются ХАМАСом для подачи кислорода в туннели.
Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на двух высокопоставленных израильских источников.
"Они предназначались для использования не в больницах, а под ними. Их провозили контрабандой среди коробок с печеньем", — сообщает источник.
Грузовику, который перевозил эти аппараты, был запрещен въезд в Газу. Кто несет ответственность за отправку этой фуры, не раскрывается.