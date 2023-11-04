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Концентраторы кислорода, используемые ХАМАСом, пытались ввести в Газу
04.11.2023 20:27 Алина Груднева

Концентраторы кислорода, используемые ХАМАСом, пытались ввести в Газу

На въезде в Газу в одной из фур были обнаружены несколько концентраторов кислорода, которые используются ХАМАСом для подачи кислорода в туннели.

Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на двух высокопоставленных израильских источников.

"Они предназначались для использования не в больницах, а под ними. Их провозили контрабандой среди коробок с печеньем", — сообщает источник.

Грузовику, который перевозил эти аппараты, был запрещен въезд в Газу. Кто несет ответственность за отправку этой фуры, не раскрывается.

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