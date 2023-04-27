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Комментарий ЦАХАЛа о попытке теракта в Самарии | Фото: ЦАХАЛ
27.04.2023 19:12 Алина Груднева

Комментарий ЦАХАЛа о попытке теракта в Самарии

Армия обороны Израиля поделилась подробностями попытки теракта на перекрестке Гитай-Ависар возле Ариэля в Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Террорист подъехал на своем автомобиле к перекрестку, свернул на встречную полосу и попытался протаранить гражданских лиц и сотрудников службы безопасности, находившихся там", - сказано в сообщении.

Уточняется, что после этого террорист вышел из автомобиля с ножом и попытался ударить полицейского.

"Солдаты ЦАХАЛа, находившиеся в этом районе, открыли огонь по террористу, нейтрализовав его. О травмах не сообщалось", - отметили в Армии обороны Израиля.
 

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