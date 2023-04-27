Комментарий ЦАХАЛа о попытке теракта в Самарии
Армия обороны Израиля поделилась подробностями попытки теракта на перекрестке Гитай-Ависар возле Ариэля в Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Террорист подъехал на своем автомобиле к перекрестку, свернул на встречную полосу и попытался протаранить гражданских лиц и сотрудников службы безопасности, находившихся там", - сказано в сообщении.
Уточняется, что после этого террорист вышел из автомобиля с ножом и попытался ударить полицейского.
"Солдаты ЦАХАЛа, находившиеся в этом районе, открыли огонь по террористу, нейтрализовав его. О травмах не сообщалось", - отметили в Армии обороны Израиля.
בהמשך לדיווח, מחבל הגיע ברכב לצומת גיתי אבישר שבחטיבת אפרים, סטה לנתיב הנגדי וניסה לדרוס אזרחים ואנשי ביטחון שהיו בצומת. לאחר מכן יצא המחבל מרכבו כשברשותו סכין וניסה לדקור שוטר. לוחמי צה"ל שפעלו במקום ירו לעברו וניטרלו אותו, אין נפגעים pic.twitter.com/GiWote5RH0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 27, 2023