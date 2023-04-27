



Комментарий ЦАХАЛа о попытке теракта в Самарии

Армия обороны Израиля поделилась подробностями попытки теракта на перекрестке Гитай-Ависар возле Ариэля в Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Террорист подъехал на своем автомобиле к перекрестку, свернул на встречную полосу и попытался протаранить гражданских лиц и сотрудников службы безопасности, находившихся там", - сказано в сообщении.



Уточняется, что после этого террорист вышел из автомобиля с ножом и попытался ударить полицейского.



"Солдаты ЦАХАЛа, находившиеся в этом районе, открыли огонь по террористу, нейтрализовав его. О травмах не сообщалось", - отметили в Армии обороны Израиля.

