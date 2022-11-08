



Комитет заключенных в израильских тюрьмах террористов предупредил Бен-Гвира





Чрезвычайный комитет палестинских заключенных в Израиле, угрожает “жесткой реакцией” на намерение Бен Гвира ухудшить условия их содержания.



Бен Гвир в случае назначения министром, ответственным за полицию и тюремную службу, хочет ужесточить и ухудшить условия содержания террористов в различных тюрьмах.



В опубликованном комитетом заявлении говорится, что "Бен Гвир не знает об опыте предыдущих министров внутренней безопасности, которые потерпели неудачу в предпринятых ими шагах, направленных на ущемление прав заключенных".



"Руководители оккупации, учитесь у истории. Тот, кто думает, что он может ущемить все наши права и ожидает, что мы будем стоять сложа руки, заблуждается, и он действительно увидит, как мы изменим реальность внутри тюрем и за их пределами", - говорится в заявлении чрезвычайного комитета.

