Новости » Арабо-израильский конфликт
08.11.2022 08:27 Аркадий Бочаровский

Комитет заключенных в израильских тюрьмах террористов предупредил Бен-Гвира


  
Чрезвычайный комитет палестинских заключенных в Израиле, угрожает “жесткой реакцией” на намерение Бен Гвира ухудшить условия их содержания.

Бен Гвир в случае назначения министром, ответственным за полицию и тюремную службу, хочет ужесточить и ухудшить условия содержания террористов в различных тюрьмах.

В опубликованном комитетом заявлении говорится, что "Бен Гвир не знает об опыте предыдущих министров внутренней безопасности, которые потерпели неудачу в предпринятых ими шагах, направленных на ущемление прав заключенных".

"Руководители оккупации, учитесь у истории. Тот, кто думает, что он может ущемить все наши права и ожидает, что мы будем стоять сложа руки, заблуждается, и он действительно увидит, как мы изменим реальность внутри тюрем и за их пределами", - говорится в заявлении чрезвычайного комитета. 
 

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