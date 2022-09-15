Новости » Арабо-израильский конфликт
Комиссия по освобождениям может выпустить из тюрьмы убийцу 7 израильтян
15.09.2022 10:33 Аркадий Бочаровский

Комиссия по освобождениям может выпустить из тюрьмы убийцу 7 израильтян

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что комиссия по освобождениям ШАБАСа на этой неделе должна была рассмотреть петицию о досрочном освобождении палестинского террориста Насера Абу Хамида, признанного виновным в убийстве семи израильтян.

Хамид является одним из сооснователей “Бригад мучеников аль-Аксы”. Он был приговорен к семи пожизненным заключениям.

Адвокаты Хамида требуют его освобождения “по гуманитарным основаниям” и “в связи с дурным состоянием здоровья”.

Слушания по делу Хамида были отложены по требованию семей жертв террориста - Биньямина и Тали Кахана и Гади Раджуана.

Адвокат организации Хонину Офир Штайнер, действующий в интересах семей заявил: Суд приговорил его к семи пожизненным заключениям, плюс еще к 50 годам заключения. Позиция суда совершенно однозначна - такого человека необходимо держать в  изоляции от общества. Мы пойдем на все, чтобы не допустить освобождения этого убийцы”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы