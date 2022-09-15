



Комиссия по освобождениям может выпустить из тюрьмы убийцу 7 израильтян

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что комиссия по освобождениям ШАБАСа на этой неделе должна была рассмотреть петицию о досрочном освобождении палестинского террориста Насера Абу Хамида, признанного виновным в убийстве семи израильтян.



Хамид является одним из сооснователей “Бригад мучеников аль-Аксы”. Он был приговорен к семи пожизненным заключениям.



Адвокаты Хамида требуют его освобождения “по гуманитарным основаниям” и “в связи с дурным состоянием здоровья”.



Слушания по делу Хамида были отложены по требованию семей жертв террориста - Биньямина и Тали Кахана и Гади Раджуана.



Адвокат организации Хонину Офир Штайнер, действующий в интересах семей заявил: Суд приговорил его к семи пожизненным заключениям, плюс еще к 50 годам заключения. Позиция суда совершенно однозначна - такого человека необходимо держать в изоляции от общества. Мы пойдем на все, чтобы не допустить освобождения этого убийцы”.



