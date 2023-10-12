



Командующий тылом: мы готовы к войне и на северном фронте, если потребуется

Командующий тылом генерал-майор Рафи Мило объявил о готовности к войне и на северном фронте, если потребуется.



По его словам, ЦАХАЛ на шестом дне войны сосредоточил внимание на Газе, на обороне и уничтожении террористов.



"С первого момента мы поняли, что началась война. Десятки тысяч бойцов готовы к войне со второго дня. Мы сосредоточены на спасении жизней. Теперь "Хизбалла" открывает огонь из Ливана. Мы готовы к боям на севере, если понадобится", - сказал он.



Он напомнил о вчерашнем инциденте с оповещением о проникновении дронов из Ливана. Мило подтвердил, что это была ошибка, вызванная человеческим фактором, выявленная спустя полчаса.



"Нам предстоит долгий бой. У нас будут взлеты и падения. Северный фронт тоже может вспыхнуть. Эта война закончится уничтожением ХАМАСа", - добавил он.