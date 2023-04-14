



Командующий КСИР: крах Израиля неизбежен

Командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами считает, что "крах" Израиля является неизбежным.



По данным иранских СМИ, такое заявление он сделал, выступая на митинге в честь "Дня Аль-Кудс" в Исфахане.



"Сионистский режим распался и близок к краху. Первым признаком этого является отсутствие устоявшейся политической системы в стране", — заявил он.



Командующий КСИР назвал "позором" нормализацию отношений между арабскими странами и Израилем.



"Те государства, которые пошли на такой шаг, сожалеют об этом решении, поскольку понимают, что они не могут полагаться на поддержку, которая была выгрызена термитами изнутри", - добавил он.



По словам Салами, палестинцы уже "присматривают" для себя дома и земли в Иудее и Самарии, думая о "скорой победе".



"Эта реальность близка сегодня. Мы очень близки к победе. Любой шаг сионистского режима является отправной точкой для их немедленного краха. Сегодня он находится под огнем из Ливана, Сирии и Газы, но не может ответить. Сионисты не знают, откуда и кто на них нападает из Сирии, а их "Железный купол" пропускает ракеты из Газы. Сионистский режим прогнил и приближается к краху", — подчеркнул он.



Следом за ним выступил генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла, сказав, что "палестинцы - герои", которые не являются одинокими в своей борьбе против Израиля. Он объявил, будто Еврейское Государство "испытывает страх и тревогу".



