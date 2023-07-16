



Командующий ЦАХАЛа – мэрам: Вероятность конфликта с "Хизбаллой" невелика

Глава Северного командования ЦАХАЛа Ури Гордон заявил мэрам городов у ливанской границы, что военные считают вероятность немедленного конфликта с террористической группировкой “Хизбалла” низкой. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания “КАН-11”.



Согласно данным канала, Гордон поделился оценкой текущего положения во время встречи с муниципальными руководителями в пятницу, 14 июля, и сказал, что жители “должны продолжать заниматься своей повседневной жизнью”. Сообщается также, что командующий проинформировал мэров о подготовке военных к различным возможным сценариям.



Это произошло на фоне нескольких недавних инцидентов, спровоцированных “Хизбаллой”, в том числе, когда ливанский депутат со спутниками пересек границу израильской территории, и войска ЦАХАЛа преследовали их предупредительными выстрелами.