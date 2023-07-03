



Командующий ЦАХАЛа: Рейд в Дженине — не разовая операция

Начальник Центрального командования вооруженных сил генерал-майор Иегуда Фокс говорит, что израильская операция в городе Дженин не будет разовой кампанией.



"Эта операция не существует сама по себе. Этот день не стоит сам по себе", — говорит Фокс журналистам на контрольно-пропускном пункте Салем, примерно в 10 километрах от Дженина.



"Здесь идет ряд операций, точно так же, как мы были здесь неделю назад и две недели назад, мы закончим эту операцию, и мы вернемся через несколько дней или неделю, и мы не позволим этому городу быть убежищем для террора", — говорит Фокс.



"Это не ограниченный инцидент, мы хотим улучшить безопасность и расширить нашу свободу действий", — добавляет он.



