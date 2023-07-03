Новости » Арабо-израильский конфликт
Командующий ЦАХАЛа: Рейд в Дженине — не разовая операция
03.07.2023 20:47 Ирина Демьянова

Командующий ЦАХАЛа: Рейд в Дженине — не разовая операция

Начальник Центрального командования вооруженных сил генерал-майор Иегуда Фокс говорит, что израильская операция в городе Дженин не будет разовой кампанией.

"Эта операция не существует сама по себе. Этот день не стоит сам по себе", — говорит Фокс журналистам на контрольно-пропускном пункте Салем, примерно в 10 километрах от Дженина.

"Здесь идет ряд операций, точно так же, как мы были здесь неделю назад и две недели назад, мы закончим эту операцию, и мы вернемся через несколько дней или неделю, и мы не позволим этому городу быть убежищем для террора", — говорит Фокс.

"Это не ограниченный инцидент, мы хотим улучшить безопасность и расширить нашу свободу действий", — добавляет он.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru