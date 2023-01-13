



Командующий ЦАХАЛ Кохави: новая война отбросит Ливан на 50 лет назад

В интервью Jerusalem Post командующий ЦАХАЛ Авив Кохави предупредил, что, если разразится новая война с "Хизбаллой" , Израиль отбросит Ливан на 50 лет назад с помощью того, что он назвал "волнами огневой мощи", которые Израиль обрушит на поддерживаемую Ираном группу ополченцев.



"Хизбалла" и Насралла знают, что Ливан подвергнется беспрецедентному удару, которого он никогда не испытывал в своей истории. Третья ливанская война станет свидетелем мощного нападения, которого они никогда не испытывали. Они это знают", — сказал Кохави.



Что касается Ирана, Кохави так же уверен в способности ЦАХАЛа нанести сокрушительный удар по ядерной программе аятоллы Али Хаменеи.



"Мы будем готовы в любой момент, когда нам скажет политический эшелон, будь то в ближайшие месяцы, или через год, или еще через три года", — сказал он.