



Командующий "Аль-Кудс" привел силы в Сирии в боевую готовность

Командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции “Аль-Кудс”, генерал Исмаэль Каани отправился из Ливана в Сирию.



Об этом сообщил иранский аналитик по конфликтам на Ближнем Востоке Мустафа Наджафи.



По его словам, Каани распорядился привести все боевые подразделения в Сирии в полную боевую готовность. На днях он также встречался с командирами иракских группировок.



Отмечалось, что командующий "Аль-Кудс" побывал на юге Ливана, недалеко от границы Израиля, откуда "Хизбалла" часто ведет обстрелы.