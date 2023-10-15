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Командующий "Аль-Кудс" привел силы в Сирии в боевую готовность
15.10.2023 21:49 Алина Груднева

Командующий "Аль-Кудс" привел силы в Сирии в боевую готовность

Командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции “Аль-Кудс”, генерал Исмаэль Каани отправился из Ливана в Сирию.

Об этом сообщил иранский аналитик по конфликтам на Ближнем Востоке Мустафа Наджафи.

По его словам, Каани распорядился привести все боевые подразделения в Сирии в полную боевую готовность. На днях он также встречался с командирами иракских группировок.

Отмечалось, что командующий "Аль-Кудс" побывал на юге Ливана, недалеко от границы Израиля, откуда "Хизбалла" часто ведет обстрелы.

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