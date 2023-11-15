



Командный центр и не только: что ЦАХАЛ нашел в больнице "Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля отчиталась об операции в больнице "Шифа" в Газе.



"Оперативный командный центр, оружие и технологические средства обнаружены в здании больницы Шифа в городе Газа. Войска ЦАХАЛа продолжают операцию против ХАМАСа, в ходе которой проводят поиск террористической инфраструктуры и активов террористов", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



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Военные подтвердили, что при входе в больничный комплекс вступили в бой с несколькими террористами, которые были в итоге ликвидированы. После этого в ходе обысков в одном из отделений медучреждения военнослужащие обнаружили помещение с военной и другой техникой, используемой ХАМАСом.



"В другом отделении солдаты обнаружили оперативный командный центр и технологические средства, принадлежащие ХАМАСу, что указывает на то, что террористическая организация использует больницу в террористических целях", - пояснили военные.



Уточняется, что все находится были переданы соответствующим подразделениям для изучения. "ЦАХАЛ продолжает действовать в больничном комплексе, собирая разведывательную информацию и предотвращая причинение вреда медицинским бригадам и гражданским лицам, укрывающимся там", - резюмировали военные.