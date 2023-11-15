Командный центр и не только: что ЦАХАЛ нашел в больнице "Шифа" в Газе
Армия обороны Израиля отчиталась об операции в больнице "Шифа" в Газе.
"Оперативный командный центр, оружие и технологические средства обнаружены в здании больницы Шифа в городе Газа. Войска ЦАХАЛа продолжают операцию против ХАМАСа, в ходе которой проводят поиск террористической инфраструктуры и активов террористов", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
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Военные подтвердили, что при входе в больничный комплекс вступили в бой с несколькими террористами, которые были в итоге ликвидированы. После этого в ходе обысков в одном из отделений медучреждения военнослужащие обнаружили помещение с военной и другой техникой, используемой ХАМАСом.
"В другом отделении солдаты обнаружили оперативный командный центр и технологические средства, принадлежащие ХАМАСу, что указывает на то, что террористическая организация использует больницу в террористических целях", - пояснили военные.
Уточняется, что все находится были переданы соответствующим подразделениям для изучения. "ЦАХАЛ продолжает действовать в больничном комплексе, собирая разведывательную информацию и предотвращая причинение вреда медицинским бригадам и гражданским лицам, укрывающимся там", - резюмировали военные.
יחידת שלדג ויחידות מיוחדות נוספות בפיקוד אוגדה 36, ממשיכות לפעול באופן ממוקד במרחב בית החולים שיפאא' בו הן סורקות אחר תשתיות ואמצעי טרור של ארגון הטרור חמאס.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 15, 2023
במהלך הכניסה למרחב בית החולים, נתקלו הלוחמים במספר מחבלים וחיסלו אותם >> pic.twitter.com/daQfxrTP07