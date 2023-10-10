



Командир десантников: террорист прятался в шкафу и поджидал нас



Одним из командиров, воевавших в этом секторе, является командир 98-й дивизии (бригада коммандос и десантников) бригадный генерал Дэн Голдфус.



"Ситуация относительно нормализовалась", - сообщил Голдфус журналистам сегодня утром. "То тут, то там происходят контакты с противником, отряды на местах и способы инфильтрации отличаются друг от друга. Был террорист, который залез в шкаф в доме и ждал, мы много прочесываем и зачищаем местность, но я не упаду со стула, если будет контакт с отрядом, который прятался под домом".



Бригадный генерал Голдфус отметил, что "Дивизия Газы предпринимает усилия по ремонту заграждений и герметичному восстановлению контроля над линией соприкосновения. Мы работаем над тем, чтобы вернуть поселения в нормальное состояние, но на это потребуется время".



Что касается туннелей, то он сказал: "Мы проверили ряд подозрительных мест и исключили это явление, даже в тех подозрительных местах, которые мы проверили, мы не увидели ни тоннелей, ни входов в них".



