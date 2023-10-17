



Командир ЦАХАЛ первым вступил в бой в Реим, уничтожив десятки террористов

В субботу, 7 октября, тысячи израильтян отдыхали на вечеринке в кибуце Реим, и тут случилось невообразимое. Террористы ХАМАСа устроили засаду и начали убивать, насиловать и похищать отдыхающих.



Первой на место происшествия прибыла группа ЦАХАЛ капитана Авихая.



Отряд "Гивати" Авихая начал свой день на своей обычной базе в Самарии.



"Я проснулся от того, что моя жена из Петах-Тиквы позвонила мне и сообщила, что объявлена ракетная тревога, - рассказал он The Jerusalem Post. "Затем мне позвонил командир батальона и сказал, чтобы я готовил бронемашины".



Авихай думал, что машины будут предназначены для выполнения задачи в Самарии, поскольку в этом районе обычно возникают беспорядки, когда ситуация в Газе накаляется, но вскоре ему стало ясно, что это не так.



Как только он и его группа оказались на дороге, командир приказал ему ехать в сторону Газы. Сначала они направились в Офаким, но затем получили сообщение о массовом убийстве на вечеринке в Реим и были направлены туда.



Когда Авихай и его группа из 12 человек добрались до Реим, они начали разведку местности, отбиваясь от террористов в ходе неоднократных перестрелок с близкого расстояния. В общей сложности, по словам Авихая, его группа уничтожила от 11 до 15 террористов.



Очистив территорию от террористов, группа разделилась на две группы: первая разведывала местность, чтобы убедиться в ее безопасности, а вторая оказывала помощь раненым израильтянам. Всего было спасено 30-40 человек, часть из которых была ранена, а часть не смогла убежать.



"Подъехали два мотоцикла с вооруженными террористами, у которых были РПГ", - рассказывает Авихай. Все четверо террористов были убиты, а группа безоружных жителей Газы спасена.



Через некоторое время прибыло подкрепление, и группа Авихая смогла отправиться в другие места, где она была необходима. В кибуце Реим они использовали свои бронированные машины для вытеснения террористов, а затем отправились в Киссуфим.



В Киссуфим несколько членов группы получили ранения, в том числе Авихай, который был задет осколками гранаты и тяжело ранен. Командиру батальона удалось спасти его и вывести из боя.