Новости » Арабо-израильский конфликт
Командир бригады "Нахаль" погиб как герой в бою с террористами
08.10.2023 12:54 Аркадий Бочаровский

Командир бригады "Нахаль" погиб как герой в бою с террористами

Командир бригады "Нахаль" подполковник Йонатан Штейнберг был убит вчера, 7 октября,  в результате столкновения с террористами в районе Керем-Шалом. 
Сегодня опубликованы подробности подвига покойного Штейнберга.

42-летний Йонатан вышел один из своего дома в кибуце Шомрия, чтобы вместе со своими подчиненными сражаться в Керем-Шалом. По пути к своим бойцам он столкнулся с террористами, немедленно вступил в бой, сражался с ними в одиночку и был убит.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы