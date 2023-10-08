



Командир бригады "Нахаль" погиб как герой в бою с террористами

Командир бригады "Нахаль" подполковник Йонатан Штейнберг был убит вчера, 7 октября, в результате столкновения с террористами в районе Керем-Шалом.

Сегодня опубликованы подробности подвига покойного Штейнберга.



42-летний Йонатан вышел один из своего дома в кибуце Шомрия, чтобы вместе со своими подчиненными сражаться в Керем-Шалом. По пути к своим бойцам он столкнулся с террористами, немедленно вступил в бой, сражался с ними в одиночку и был убит.





