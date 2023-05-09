



Количество жертв в результате ударов по Газе возросло до 13 человек

Представители сферы здравоохранения в Газе заявили, что число погибших в результате израильских авиаударов возросло до 13 человек.



Палестинские СМИ цитируют директора больницы Шифа, который заявил, что среди погибших четверо детей и шесть женщин.



Целями ударов стали трое высокопоставленных членов “Исламского джихада”, и они также входят в число 13 погибших.



Ранее сообщалось, что в результате ударов были ранены не менее 20 человек.

