Новости » Арабо-израильский конфликт
Количество жертв в результате ударов по Газе возросло до 13 человек
09.05.2023 09:55 Ирина Демьянова

Количество жертв в результате ударов по Газе возросло до 13 человек

Представители сферы здравоохранения в Газе заявили, что число погибших в результате израильских авиаударов возросло до 13 человек.

Палестинские СМИ цитируют директора больницы Шифа, который заявил, что среди погибших четверо детей и шесть женщин.

Целями ударов стали трое высокопоставленных членов “Исламского джихада”, и они также входят в число 13 погибших.

Ранее сообщалось, что в результате ударов были ранены не менее 20 человек.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы