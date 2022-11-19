



Кохави о нападении на военнослужащую ЦАХАЛа в Хевроне: позорное поведение

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави осудил сегодняшнее нападение на военнослужащую в Хевроне.

"Это чрезвычайно серьезный инцидент, который недопустим. Гражданин Израиля не может атаковать солдат ЦАХАЛа, работающих над обеспечением и поддержанием безопасности граждан. Это постыдное и позорное преступное поведение", - сказал он.

По словам Кохави, виновные будут наказаны.