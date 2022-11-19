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Кохави о нападении на военнослужащую ЦАХАЛа в Хевроне: позорное поведение
19.11.2022 20:45 Алина Груднева

Кохави о нападении на военнослужащую ЦАХАЛа в Хевроне: позорное поведение

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави осудил сегодняшнее нападение на военнослужащую в Хевроне.

 
"Это чрезвычайно серьезный инцидент, который недопустим. Гражданин Израиля не может атаковать солдат ЦАХАЛа, работающих над обеспечением и поддержанием безопасности граждан. Это постыдное и позорное преступное поведение", - сказал он.
 
По словам Кохави, виновные будут наказаны.
 
Напомним, что один из бунтовщиков напал на военнослужащую с палкой во время столкновений в Хевроне. Она получила легкие травмы.

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